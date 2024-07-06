Youtuber Enes Batur, Kocaeli’de kaza geçirip hastaneye kaldırılmıştı. İlk açıklama geldi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sosyal medya fenomeni Enes Batur Sungurtekin ve Zelal Işıl Özdemir dahil dört kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine hızla ulaşan acil sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye taşıdı. Tedavi altına alınan Enes Batur, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Yaşanan trafik kazası sonrası Enes Batur Sungurtekin'den sevindirici haberler geldi. Sağlık durumu hakkında endişe edilen ünlü sosyal medya fenomeni, kazayla ilgili olarak sosyal medyada bir açıklama yaptı.

Enes Batur Sungurtekin, kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Merak edip soran herkese sevginiz ve dualarınız için sonsuz teşekkür ediyorum. Kimsenin sağlığı tehlikede değil. İyiyiz ve sorun yok" dedi. Fenomen, takipçilerine teşekkür ederek sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.