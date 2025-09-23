Enes Akgündüz, sosyal medyaya içerik üreten fenomendir. Özellikle TikTok'ta yayınladığı videolarla gençler arasında popülerliği artmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Soğuk Savaş” isimli YouTube kanalında yayınlanan videoda yapılan şaka sebebiyle soruşturma başlattı. Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan resmen soruşturma başlattı. Video içeriğinin Hz. Muhammed ile alakalı tahrik edici nitelik taşıdığı bildirildi.