Kasabada sorun teşkil eden konuları araştırarak çözüm bulmaya çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Ünal; su, kanal, altyapı çalışmalarını tamamladıkları sokak ve caddelerde çalışmalara ilaveten koordineli olarak çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Başkan Ünal, kurumlarca yapılan Telekom, fiber internet ve elektrik enerjisi kazılarının sıkıntılarının yanı sıra yeni yerleşim alanlarında da çalışmalar yaptıklarının altını çizerek açıklama yaptı.

Ünal açıklamasında, “Genelinde sorun olan su, kanal, altyapı çalışmalarını tamamladığımız sokak ve caddelerde çalışmalarımıza ilaveten koordineli olarak çalıştığımız kurumlarca yapılan Telekom, fiber internet ve elektrik enerjisi kazılarının sıkıntılarının yanı sıra yeni yerleşim alanlarına da direklerimiz tamamlandı. Uygunsuz direkleri ve engel teşkili unsurları ortadan kaldırıyoruz. Belediyemizce, 13 farklı noktada planı ve tarafımıza tahsisi yapılan merkezi trafo alanlarının 3 tanesinde ekipler tarafından yapımı ve değişimin yanı sıra yenilerinin dikim noktaları gerçekleştirildi. 2022 yılında başlatılan yatırımlar ile güzergâhından gelen elektrik hatlarında yaşanan enerji kesintileri, arızalar, olumsuz hava koşullarından ya da yoğun kullanımdan kaynaklanan elektrik kesintileri en aza indirilerek sorunların çözümünü gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

10 kilometreye yaklaşan yeni hat kazıları ile 14 adet eski elektrik direği ve abone hatları beraberinde 17 direk yenileneceğini kaydeden Ünal, “Beldemizin Bağlarbaşı Mahallemize yeni direklerle enerji arzı sağlanacak, yolu güzergâhına yapılan enerji hatları ile hanelerimize enerji ihtiyaçları, belde halkının kullandığı hattan ayrılarak sık yaşanan arızalar ve tek hattan yapılan yoğun kullanıma dayalı kesintiler de bu vesile ile ortadan kaldırılmış olacak. 10 kilometreye yaklaşan yeni hat kazıları ile 14 adet eski elektrik direği ve abone hatları beraberinde 17 direk yenilenecek, aydınlatması yetersiz olan hanelerimiz güzergâhındaki bölgelere ilave aydınlatmalar yapılacak. Tüm bu altyapı çalışmaları elektrik hattı kazılarından sonra başlayacak” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan