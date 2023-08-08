Anadolu yaban koyunu (Ovis gmelinii anatolica valeciennes) dünya üzerinde sadece ülkemizde yaşıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan genetik çalışmalarda ülkemizdeki evcil koyunların atası olduğu kabul ediliyor. Genel Müdürlüğümüzün yaban hayatının desteklenmesi Projesi kapsamında IUCN (Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği) verilerine göre Afyonkarahisar'da seçilen bölgelere 2020 yılında yeniden yerleştirilen endemik türümüz Anadolu Yaban Koyunlarının sayıları günden güne artmaya devam ediyor. 1950'lere kadar Türkiye'nin dağlarında doğal olarak yayılış gösteren Anadolu Yaban Koyunları sayılarının azalmasına bağlı olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından koruma altına alınmıştır. Üretim istasyonlarında sayıları arttırılıp doğal ortamlarına yeniden yerleştirilen Anadolu Yaban Koyunları izleme faaliyetleri ile birlikte korunup takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi