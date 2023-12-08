Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararlarının ardından, bankalarda mevduat faiz oranları güncellendi. Aralık 2023 itibarıyla, en yüksek mevduat faizi veren bankalar ve faiz oranları şu şekildedir:
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 47
Vade Sonu Tutar: 1.112.542,47 TL
Net Kazanç: 112.542,47 TL
ODEA BANK
Faiz Oranı: Yüzde 47
Vade Sonu Tutar: 1.112.542,47 TL
Net Kazanç: 112.542,47 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 46
Vade Sonu Tutar: 1.038.312,33 TL
Net Kazanç: 38.312,33 TL
FİBA BANKA
Faiz Oranı: Yüzde 45
Vade Sonu Tutar: 1.037.479,45 TL
Net Kazanç: 37.479,45 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 45
Vade Sonu Tutar: 1.037.479,45 TL
Net Kazanç: 37.479,45 TL
ON PLUS BANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Vade Sonu Tutar: 1.037.479,45 TL
Net Kazanç: 37.479,45 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 44
Vade Sonu Tutar: 1.036.646,58 TL
Net Kazanç: 36.646,58 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 42
Vade Sonu Tutar: 1.034.980,82 TL
Net Kazanç: 34.980,82 TL
ING BANK
Faiz Oranı: Yüzde 42
Vade Sonu Tutar: 1.034.980,82 TL
Net Kazanç: 34.980,82 TL
Mevduat faizi araştıran vatandaşlar için bu bankalar, yüksek faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. Ancak, faiz oranları zaman içinde değişebileceği için en güncel bilgileri ilgili bankadan almanız önemlidir.Kaynak: Haber Merkezi