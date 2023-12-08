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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararlarının ardından, bankalarda mevduat faiz oranları güncellendi. Aralık 2023 itibarıyla, en yüksek mevduat faizi veren bankalar ve faiz oranları şu şekildedir:

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 47

Vade Sonu Tutar: 1.112.542,47 TL

Net Kazanç: 112.542,47 TL

ODEA BANK

Faiz Oranı: Yüzde 47

Vade Sonu Tutar: 1.112.542,47 TL

Net Kazanç: 112.542,47 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 46

Vade Sonu Tutar: 1.038.312,33 TL

Net Kazanç: 38.312,33 TL

FİBA BANKA

Faiz Oranı: Yüzde 45

Vade Sonu Tutar: 1.037.479,45 TL

Net Kazanç: 37.479,45 TL

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 45

Vade Sonu Tutar: 1.037.479,45 TL

Net Kazanç: 37.479,45 TL

ON PLUS BANK

Faiz Oranı: Yüzde 45

Vade Sonu Tutar: 1.037.479,45 TL

Net Kazanç: 37.479,45 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 44

Vade Sonu Tutar: 1.036.646,58 TL

Net Kazanç: 36.646,58 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 42

Vade Sonu Tutar: 1.034.980,82 TL

Net Kazanç: 34.980,82 TL

ING BANK

Faiz Oranı: Yüzde 42

Vade Sonu Tutar: 1.034.980,82 TL

Net Kazanç: 34.980,82 TL

Mevduat faizi araştıran vatandaşlar için bu bankalar, yüksek faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. Ancak, faiz oranları zaman içinde değişebileceği için en güncel bilgileri ilgili bankadan almanız önemlidir.