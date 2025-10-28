Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, uzun süredir beklenen güncellenmiş diri fay hatları haritasını kamuoyuyla paylaştı. Yeni harita, Yozgat dahil 45 ilin ve 110 ilçenin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu ortaya koydu.

Türkiye’nin Fay Haritası Yenilendi

MTA uzmanlarının yürüttüğü kapsamlı çalışmada, Türkiye’nin dört bir yanında yer alan aktif fay zonları detaylı biçimde incelendi. Harita, ülkenin büyük bir kısmının 1. ve 2. derece deprem kuşağı üzerinde bulunduğunu gösteriyor.

Uzmanlara göre, Türkiye’deki en aktif fay hatları; Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF), Batı Anadolu Fay Zonu ve Çankırı Fay Hattı olarak sıralanıyor.

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF)

Türkiye’nin en tehlikeli ve en aktif fay hattı olarak bilinen KAF, Doğu Karadeniz kıyılarından başlayarak Samsun, Amasya, Tokat, Çorum, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli üzerinden geçip Marmara Denizi ve Ege’ye kadar uzanıyor.

Bu hat, 1939 Erzincan, 1999 Gölcük, 1999 Düzce gibi yıkıcı depremlerle Türkiye tarihindeki en büyük afetlere neden oldu.

Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF)

Doğu Anadolu Bölgesi’ni boydan boya geçen bu fay hattı, özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Hatay çevresinde etkili.

6 Şubat 2023 depremleriyle birlikte bu fay hattının ne kadar aktif olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştı.

Batı Anadolu Fay Zonu

Ege Denizi ve çevresinde yer alan bu hat, İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla ve Uşak illerinde yoğun sismik hareketlilik oluşturuyor.

Bu bölge, yılda yüzlerce küçük ölçekli depremle Türkiye’nin en dinamik zeminlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Çankırı Fay Hattı

İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Çankırı Fay Hattı, bölgesel ölçekte sismik tehlike oluşturuyor.

Uzmanlar, bu hattın çevresinde Ankara, Yozgat ve Kırıkkale illerinde de etkili olabilecek potansiyel hareketliliklere dikkat çekiyor.

Birinci Derece Deprem Riski Taşıyan İller

MTA’nın verilerine göre birinci derece deprem kuşağında yer alan iller şunlar:

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

İkinci Derece Deprem Riski Taşıyan İller

İstanbul’un bazı bölgeleriyle birlikte Tekirdağ, Zonguldak, Afyonkarahisar, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Van, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Adana, Batman, Kütahya, Uşak, Ağrı, Bitlis ve Kahramanmaraş illeri 2. derece deprem riski taşıyor.

En Az Riskli Bölgeler

Türkiye Deprem Haritası’na göre deprem riski en az olan iller 4. ve 5. derece kuşaklarda yer alıyor.

Bu iller arasında Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman bulunuyor.

Uzmanlardan Uyarı: “Deprem Haritası, Yol Gösterici Olmalı”

Jeoloji uzmanları, güncellenen haritanın yalnızca akademik bir çalışma olarak görülmemesi gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlar, “Deprem haritası; imar planlamasından şehirleşmeye, altyapı yatırımlarından kentsel dönüşüme kadar her alanda yol gösterici olmalıdır” uyarısında bulundu.