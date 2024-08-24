Sivas'ın Gürün ilçesinde, 26 yıldır görülmeyen devasa bir yılan, köy halkını hayrete düşürdü. Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki bu dev yılan, Yozgat’ın sınır komşusu Gürün ilçesindeki Dümerpınar köyü kırsalında ortaya çıkarak köylüler arasında tedirginliğe neden oldu.

Dev yılan, son olarak 1998 yılında bölge halkı tarafından gözlemlenmişti. Olay, hayvancılıkla uğraşan Yunus Ardıç ve kardeşinin merada hayvanlarını otlattığı sırada gerçekleşti. Sürülerine doğru yaklaşan dev yılanı fark eden Ardıç kardeşler, büyük bir korku yaşadı. İlk şoku atlattıktan sonra, yılanın hareketsiz olduğunu gören Yunus Ardıç, cesaretini toplayarak yılanı görüntülemeyi başardı.

Yunus Ardıç, "Dedelerimiz bu büyüklükte bir yılanı en son 1998 yılında görmüştü. Biz de bugün, hayvanlarımızı yayarken aynı büyüklükte bir yılanla karşılaştık. İlk anda saldıracağını düşündük ve geri çekildik, ancak yılanın hareketsiz olduğunu fark edince görüntü aldım," şeklinde konuştu.

Köyde uzun süredir görülmeyen bu devasa yılan, hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüler arasında endişe yaratmış durumda. Bu tür yılanların doğada nadiren ortaya çıkması, olayın köyde büyük bir yankı uyandırmasına neden oldu.

Uzmanlar, bu büyüklükteki yılanların nadir görüldüğünü ve genellikle çevresel koşullarla bağlantılı olarak ortaya çıktığını belirtiyor. Yılanın hangi türe ait olduğu ve bölgedeki ekosistem üzerindeki etkileri konusunda araştırmaların süreceği kaydedildi.

Bu olağanüstü olay, Yozgat ve Sivas çevresinde büyük merak uyandırırken, özellikle hayvancılıkla uğraşan köylüler yılanın tekrar ortaya çıkma olasılığına karşı temkinli. Sürülerine zarar verme ihtimaline karşı tetikte olan köy halkı, olayın seyrini endişeyle izliyor.