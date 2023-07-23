Devam eden aydınlatma ve peyzaj çalışmaları dekoratif aydınlatma sisteminin kurulumu ile devam ediyor.

Çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, “Geçtiğimiz yıl yol yapım çalışmalarını tamamlayarak aydınlatma, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına geçmiştik. Bu yılda havaların ısınması ile birlikte çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Devam eden aydınlatma ve peyzaj çalışmaları dekoratif aydınlatma sisteminin kurulum çalışmalarına başladık. İnşallah çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” dedi. Melike Aslı Arslan