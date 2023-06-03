Üniversitelerin kendi araştırma alanlarından hangilerinde daha başarılı olduğunu ortaya koyan bu rapora göre Yozgat Bozok Üniversitesi 79 alanda önemli mesafe kat ederken, 21 alanda ortalamanın üstünde bir performans gösterdi.

YETKİNLİK GÖSTERGELERİNDE 79 ALANDA ÖNEMLİ MESAFE KAT EDİLDİ

Yetkinlik Haritası, 132 alt araştırma alanında ayrı ayrı olacak şekilde ve 200 üniversite için alt araştırma alanları bazında çeşitli kriterlere ilişkin ham veriler hesaplanarak oluşturuldu. Bu verilerde yayın sayıları ve bu yayınlara yapılan atıf sayıları, üniversitelerin bu yayınlara katkı sağladığı akademisyen sayıları, üniversitelerin atıf açısından dünyada en fazla atıf alan ilk yüzde 10’luk dilime girmiş yayın sayıları ve üniversitelerin uluslararası iş birliği yayın sayıları gibi çeşitli ölçütler esas alındı.

Bu kapsamda yapılan değerlendirmelerde Bozok Üniversitesinin 2021 yılı değerlendirmesinde 27 alanda kendine yer bulurken, 2023 yılı değerlendirmesinde büyük bir ilerleme sağlayarak 79 alanda sıralamaya girdi.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin 21 araştırma alanında hacim ve kalite yetkinlik göstergeleriyle yapılan değerlendirmede ortalamanın üstü bir performansa sahip olduğu belirlendi. Bozok Üniversitesi Eğitim, Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Üroloji, İçten Yanmalı Motor ve Motor Aktarma Organları, İnorganik Kimya, Organik Kimya, İnşaat Mühendisliği, Biyo. Genetik ve Moleküler Biyoloji, Çevre Bilimleri, Fizik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İnşaat, Kimya, Kimya Müh., Malzeme Bilim., Otomotiv, Sosyal ve Beşeri Bil., Biyoenerji, Atomik, Moleküler Fizik ve Optik, Yoğun Madde Fiziği (Katı Hal Fiziği ve Süper İletkenlik Dahil) İstatistiksel ve Doğrusal Olmayan Fizik, Analitik Kimya ve Spektroskopi, Bahçe Bitkileri alanlarında ortalamanın üstünde performans ortaya koydu.

“HEDEFİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR İYİLEŞME İLE GELECEĞİMİZE DEĞER KATMAK”

Sürdürülebilir büyüme hedefinde “Kararlılıkla, Başarıya…” mottosuyla adımlar atmaya devam ettiklerini belirten Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, gösterilen ivmenin uzun soluklu gayretlerin bir sonucu olduğunu dile getirdi.

TÜBİTAK tarafından oluşturulan ve ilki 2016 yılında yayınlanan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışmasında Üniversitenin önemli bir çıkış yakaladığını belirten Karadağ şunları söyledi: “Üniversitemiz TÜBİTAK’ın 2021 yılı değerlendirmesinde 27 alanda kendisine yer bulurken, 2023 yılı değerlendirmesinde büyük bir ilerleme sağlayarak 79 alanda sıralamaya girdi. 21 alanda ise ortalamanın üzerinde bir başarı yakaladık. Üniversitemizin uzun zamandır büyük bir ciddiyetle yürüttüğü bilimi merkeze alarak yürüttüğü çalışmalar ve projeler meyvesini vermiştir. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımı ve akademisyenlerimizi tebrik ediyorum.” Haber Merkezi