Mamak Belediyesi Aile Merkezleri sadece kurslarıyla dikkat çekmiyor. Aile merkezlerinde düzenlenen seminerlerle Mamaklı hanımlar bilinçleniyor, yeni ufuklar kazanıyor. Bu bağlamda Zübeyde Hanım Aile Merkezi’nde “En İyi Narkotik Polis, Anne” semineri düzenlendi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan semineri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri verdi. Mamaklı hanımlar, uyuşturucu ile mücadele, çocukların her türlü hareketlerini, gelişimini takip etme konusunda bilgi aldı; yöntem ve çözümleri dinledi.

“Her çocuğumuzun bir sanat, spor dalı ile uğraşması lazım”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çocuklarımızı bir şeylerle meşgul edelim, hem sağlıklı bir şekilde iyi bir insan olarak vatanına milletine hayırlı bir evlat olarak yetiştirmek adına hem de bu tür illetlerden uzak durabilmeleri için çocuklarımızı belli şeylerle meşgul edebilmemiz lazım. O yüzden her çocuğumuzun bir spor dalı ile sanat dalı ile uğraşmasını istiyoruz. Çocuğun sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetlerle uğraşabilmesi önemli. Ben İçişleri Bakanlığımıza, Emniyet Müdürlüğümüze, değerli personellerine bu tür seminerlerle vatandaşlarımızın yanında oldukları için teşekkür ediyorum” dedi. İHA