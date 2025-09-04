Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde sorulan soru, hem yarışmacıların hem de ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekti.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bilgi dolu sorularıyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Son bölümde yöneltilen “En iyi animasyon filmi oscar ödülü ilk kez hangisine verilmiştir?” sorusu, sosyal medyada da gündeme geldi.

Soru şu dört seçenekle yarışmacıya yöneltildi:

“En İyi Animasyon Filmi Oscar Ödülü” ilk kez hangisine verilmiştir?

A: Şrek

B: Aslan Kral

C: Kayıp Balık Nemo

D: Ruhların Kaçışı

Doğru cevap: A