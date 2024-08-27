Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, "TOBB Türkiye 100" programı düzenleneceğini söyledi.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Başkan Erkekli, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde, 2011 yılından bu yana Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerini belirlemek ve bu şirketlerin başarılarına küresel ölçekte dikkat çekerek küresel bağlantılarını kuvvetlendirmek başarı hikayelerinin ulusal ve uluslararası yazılı ve görsel basında yer almasını sağlayarak doğru iş ortaklarına, yeni müşterilere ve yatırımcılara erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla ‘TOBB Türkiye 100’ programı düzenlenmektedir. Türk özel sektörünün dünyayla olan bağlantılarının kuvvetlendirilmesine imkân sağlayacak olan TOBB Türkiye 100'e başvuru şartları ekte yer almakta olup, başvuruların en geç 30 Eylül 2024 tarihine kadar https://turkiye100.tobb.org.tr üzerinden yapılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi, dünyanın lider ülkelerinden biri yapmak için durmadan çalışıyoruz. Bu hedefe ulaşabilmek için ekonomik büyümemizi tempolu bir biçimde devam ettirmemiz gerekiyor. Türkiye kapsamlı bir dönüşüm sürecini yaşıyor, ekonomimiz kabuk değiştiriyor. 1980’lerde kamu sektörünün ağırlıklı ve kişi başı gelirin bin 500 dolar olduğu, sadece 3 milyar dolarlık ihracat yapabilen bir ülkeydik. Bugün ise ekonomik büyümenin kaynağında özel sektörün yer aldığı, kişi başı gelirin 12 bin 415 dolar olduğu ve 256 milyar dolar ihracatı olan bir ülke haline geldik. Türkiye’nin yeraltı zenginlikleri yok. Ancak, sahip olduğumuz girişimci ruh, yeraltı zenginliklerinden daha değerli. Türkiye; rekabet gücünün temelinde yenilikçilik ve verimlilik olan şirketleri kuran girişimcilerimiz, sayesinde hedeflerine ulaşacaktır. Türkiye 100 Programlarıyla her yıl Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Başarılı şirketlerimizin görünürlüklerini arttırarak, bu şirketlerimizin yeni yatırımcılara, müşterilere ve tedarikçilere erişimini kolaylaştırmak ve bu sayede büyüme süreçlerine katkı sunmak istiyoruz. Türkiye 100 girişimcilerinin başarı öykülerinin, iş hayatına yeni gireceklere örnek olmasını umut ediyoruz. Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi listesinde yer alarak hem görünürlüğünüzü arttırmak hem de sunduğu fırsatlardan faydalanmak istiyorsanız başvurunuzu bekliyoruz” şeklinde konuştu.