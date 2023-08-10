09 Ağustos 2023 Çarşamba Günü Saat 18.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda stant açarak Yozgat Saat Kulesi temalı vatandaşların yoğun katılımıyla fotoğraf çekimi yapıldı.

Ayrıca stantta Yozgat Belediyesi’nin hazırlamış olduğu Turizm Bülteni vatandaşlara dağıtıldı. Çeşitli yöresel kıyafetlerle de katılan katılımcılar yarışmaya renk kattı. Dernek Instagram sayfasından fotoğraflar bugün paylaşıma açılacak ve en çok beğeni alan kişi birinciliği hak etmiş olacak.

YODES Başkanı Meltem Yılmaz yaptığı açıklamada; “Yozgat Saat Kulemizi gündemde tutmak, insanlara derneğimizi tanıtmak amacıyla bu yarışmayı düzenlemeye karar verdik. Yozgat Saat Kulemizle fotoğrafı olmayan kalmasın diye çıktığımız etkinlikte, yöresel kıyafetleriyle katılan dostlarımız renk kattı. Meddah kıyafetleriyle katılım sağlayan Ertuğrul Kapusuzoğlu Hocamıza, desteklerinden dolayı kardeş derneğimiz Bozok Edebiyat Kültür Sanat Derneği’ne, Yozgat Belediyemize ve Yozgat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Önder Gürel Beyefendiye teşekkür ederiz. Bu şehrin çocukları yalnız değil” dedi.

Yarışmanın fotoğraf çekimini yapan fotoğraf sanatçısı YODES Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Aslan katılımın beklediklerinden fazla olduğunu ifade ederken şunları söyledi; “Bizler bu şehirde yaşayan ve fotoğrafçılığa gönül vermiş insanlarız. Fotoğrafçılığın insanları etkilemede, yönlendirmede, tarihi yerlerin, şehirlerin, doğanın tanıtılmasında güçlü bir etken olduğuna ve bu işin bir sanat dalı olduğuna inanıyoruz. Bu sanat, tanıtım ve turizm ağırlıklı faaliyet gösteren derneğimizin (YODES) de önemli bir ayağını oluşturmakta. Bu etkinliğimiz ile Yozgat’ımızın sembollerinden olan saat kulemizi arka plana alarak insanlarımızın gülümsemelerine ortak olmak istedik. Gülümsemelerini ölümsüzleştirmek istedik. Yaptığımız ve yapmayı hedeflediğimiz her etkinlik ve projede yaşadığımız bu şehrin kültürel sosyal gelişimine katkı sunmayı kendimize ödev olarak görüyoruz. Çünkü bizler bulunduğumuz yeri güzelleştirmeye ve geliştirmeye katkı sunmayı önemsiyoruz. Bu süreçlerde bizlere destek olan Yozgat Belediyesine, ekip arkadaşlarıma ve katılım sağlayan halkımıza şükranlarımı sunarım. “ Haber Merkezi