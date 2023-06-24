Asgari Ücretin Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından emekliye zam gündemin ilk maddesine oturdu. Memur ve emeklilere enflasyon oranında enflasyon oranı yüzde 15 iken yüzde 30 zam yapılmıştı. Temmuz ayı zammında beklentileri yükseltti. Seçim öncesi en düşük emekli maaşı 7500 liraya yükselmişti. Temmuz ayı emekli maaşı zammının yüzde 34 olması öngörülürken, en düşük maaşın 10.050 lira olması bekleniyor.

Zam bu oranda olursa, en düşük bekçi maaşı 27 bin lira, en düşük polis maaşı 33 bin lira, en düşük hemşire maaşı 30 bin liranın üzerine çıkacak. En düşük memur emekli maaşı ise 15 bin 320 liraya yükselmiş olacak. İGFA