En düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilecek. AK Parti Meclis Grubu Başkanı Abdullah Güler, bu artışın Meclis'e vergi düzenlemesiyle birlikte sunulacağını duyurdu.

Yapılacak düzenleme ile 3 milyon 700 bin emeklinin aylık geliri 12 bin 500 liraya tamamlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayı maaşlarına yüzde 24,73 oranında zam alacaklar. Bu zam, kök maaşlarına doğrudan yansıtılacak ve fark Hazine desteğiyle karşılanacak.

17 Temmuz'dan itibaren ödenmeye başlanacak temmuz ayı maaşları için düzenleme yetişmezse, eksik ödeme gelecek ay hesaplara yatırılacak.