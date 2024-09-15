Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış beklentisi yüzde 43,14'e geriledi. Bu durum, 2024 yılı ocak ayında yapılacak memur ve emekli maaş zamlarına dair önemli ipuçları sundu.

Merkez Bankası'nın anketine, reel sektör ve finans sektörü temsilcileri ile uzmanlardan oluşan 64 katılımcı katıldı. Ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e düştü. Bu tahmin, emekli maaşlarına yapılacak zam oranları konusunda da kritik bir gösterge oldu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 14,76 ZAM

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi durumunda, 2024'ün ikinci yarısında enflasyon yüzde 14,76 olacak. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri refah payı eklenmediği takdirde yüzde 14,76 oranında zam alacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE ZAM ORANI

Memur ve memur emeklileri için ise enflasyon farkı yüzde 4,33 olarak belirlendi. Ocak ayında yapılacak toplam zam oranının ise yüzde 10,59'a ulaşması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kök maaş uygulamasıyla en düşük emekli maaşlarına yönelik zam beklentisi de gündemde. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, en düşük emekli maaşının 14-15 bin lira seviyesine yükseltilmesi öngörülüyor.