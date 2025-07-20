Türkye’de her ay ve yıl sonunda yayınlanan araç satış istatistikleri belirlendi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 Mayıs ayındaki rakamları paylaştı. Böylece ay genelinde en çok satan markalar listelendi. Sıfır otomobilleri kapsayan raporda mayıs ayında farklı tercihlerin de yapılması gözden kaçmadı.

2025 yılı baz alındığında güncel olarak ağırlık kazanan elektrikli araç satışlarının mayıs ayında da trendde olduğu görülüyor.

Genel Markalarda Öne Çıkanlar

Mayıs ayı verilerine göre şampiyon Renault Clio HB oldu. Yeni çizgileri ile en çok tercih edilen modellerden birisi olan Renault Clio, hatchback segmentine damga vurmayı başardı ve 1 ay içerisinde 4 bin 395 satış sayısı ile öne çıktı.

Clio’nun takipçisi ise Fiat Egea Sedan oldu. Çıkış yaptığı ilk günden itibaren Türkiye’de en çok satılan araba modelleri listesinde yerini aldı. Egea Sedan mayıs ayında da sıkça tercih edilerek ilk üçe girmeyi başardı. Satış rakamı ise 3 bin 689 olarak belirlendi. Egea Sedan’da kendi segmentinde en çok satan araç olarak mayıs ayının öne çıkanı oldu.

Togg listeye 3'üncü Sıradan giriş yapıyor. Türkiye’nin yerli ve milli araç projesi olarak çıkış yapan Togg, Mayıs ayında hem SUV kategorisinde hem de elektrikli araç kategorisinde en çok satan araç olarak kayda geçti. Togg T10X, 3678 adet satarak Egea Sedan’ın az bir farkla gerisinde kaldı ve son aylarda üst sıradaki yerini mayıs ayında da korudu.

Mayıs ayında öne çıkan bu ilk 3 otomobil modelini takip eden araç listesi ise şu şekilde belirlendi:

1. Renault Clio HB – 4395

2. Fiat Egea Sedan – 3689

3. Togg T10X – 3678

4. Volkswagen Taigo – 3310

5. Renault Megane Sedan - 2637

6. Fiat Egea Cross - 2373

7. Citroen C4X - 2.148

8.Peugeot 2008 - 2.104

9. Hyundai 20 - 2.101