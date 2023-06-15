Yazılım ve kodlama dünyasında kariyer yapmak isteyenler için en çok talep gören yazılım dilleri ne kadar önemliyse hangi yazılım dilinin ne kadar kazandırdığı da o kadar merak konusu.

37 bin 960 yazılımcının katıldığı Stack Overflow anketinin sonuçlarına göre yıllık en çok kazandıran yazılım dili listesinin ilk sırasını 106 bin 644 dolar ile Clojure alırken en popüler yazılım dili seçilen JavaScript ise 65 bin 580 dolar ile son sıralarda yer aldı.

Yazılım ve kodlama alanında eğitimler veren bir Laba markası geleceğin okulu robot_dreams’in Türkiye Ülke Müdürü Elif Tuzlakoğlu, yazılım alanındaki kariyer hedefi için bir yazılım dilinin ne kadar kazandırdığı önemli olsa da en çok tercih edilen ve kullanılan yazılım dillerinde iş bulma olasılığının daha yüksek olacağının unutulmaması gerektiğini söyledi.

EN ÇOK KAZANDIRAN YAZILIM DİLLERİ

Araştırmaya göre sırasıyla JavaScript, HTML/CSS, SQL, Python ve TypeScript en popüler yazılım dilleri olurken bu dillerin ortalama yıllık kazançları ise 60 bin – 70 bin dolar bandında seyrediyor.

Sıralamaya göre dolar bazında en çok kazandıran yazılım dilleri şöyle:

Clojure: 106.644 dolar

Erlang: 103.000 dolar

F#: 95.526 dolar

LISP: 95.000 dolar

Ruby: 93.000 dolar

Elixir: 92.959 dolar

Scala: 92.780 dolar

Perl: 90.073 dolar

Go: 89.204 dolar

Rust: 87.047 dolar

OCaml: 86.948 dolar

Groovy: 85.320 dolar

Crystal: 84.690 dolar

Objective-C: 83.165 dolar

Bash/Shell: 81.666 dolar

Haskell: 80.250 dolar

Fortran: 80.000 dolar

Lua: 79.568 dolar

Swift: 78.468 dolar

PowerShell: 78.084 dolar

Julia: 77.966 dolar

APL: 75.932 dolar

COBOL: 75.592 dolar

Assembly: 75.000 dolar

Python: 71.105 dolar

Solidity: 70.368 dolar

TypeScript: 70.276 dolar

C#: 69.516 dolar

Kotlin: 69.318 dolar

SQL: 69.108 dolar

C++: 68.000 dolar

R: 67.734 dolar

C: 67.186 dolar

[removed] 65.580 dolar

Java: 64.572 dolar

SAS: 64.243 dolar

Delphi: 63.984 dolar

HTML/CSS: 63.984 dolar

VBA: 62.328 dolar

MATLAB: 57.588 dolar

PHP: 50.496 dolar

Dart: 43.724 dolar İGF