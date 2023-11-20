Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bir internet sitesinde yer alan habere göre Bolat, 2024 programında hem kadın hem erkek kabin memuru alımı yapılacağını belirtirken, ilan detaylarının daha sonra açıklanacağını ifade etti.

MAAŞLARDA İYİ HABER: 35 BİN TL BAŞLANGIÇ!

THY kabin memuru alımına ilişkin merak edilen konulardan biri de maaşlar oldu. 2023 yılında başlayacak alımlar için başlangıç maaşı 28.000 TL civarında olacak. Ancak zamanla görevde yükselen kabin memurları, ortalama 35.000 TL maaşla görevlerine devam edecekler. Maaşların medeni durum, hizmet yılı ve tecrübeye göre değişiklik göstermesi bekleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU!

THY kabin memuru alımına başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahipleri başvuru yapabilir)

01/01/1983 ile 31/12/2003 tarihleri arasında doğmuş olmak

En az lise mezunu olmak

İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir)

Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

Daha önce Türk Hava Yolları ve iştirakleri ile diğer işyerlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmamış olmak

Türk Hava Yolları, başvuruların detaylarını ilerleyen günlerde açıklayacak. Adaylar, başvurularını yapmadan önce belirlenen şartları inceleyerek gerekli hazırlıklarını yapabilirler. THY'nin kabin memuru alımıyla ilgili duyurularını takip etmek için sosyal medya hesaplarını ve resmi internet sitesini ziyaret etmeyi unutmayın.