Destek personeli kadrosunda istihdam edilmek üzere en az lise mezunu personel alımı yapılacağı öğrenildi. Peki başvuru ne zaman? Başvuru şartları nedir?

Başvuruyu Kimler Yapabilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak ve olumlu sonuçlanmak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı özrü bulunmamak.

657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.

2024 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Ortaöğretim 2024 KPSS P94 Puanı esas alınacaktır.

Özel Şartlar Neler?

Lise veya dengi okul mezunu olmak.

2024 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.11.1990 ve sonrası doğumlu olmak.)

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık ve benzeri engelleri bulunmamak.

Yükseköğretim Kurumlarında örgün öğretime devam eden öğrenci olmamak.

Başvurular, elektronik ortamda e-Devlet üzerinden 17.10.2025-31.10.2025 tarihleri aralığında İstanbul Teknik Üniversitesi- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır.