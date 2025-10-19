En Az Lise Mezunu Memur Alımı!

En az ortaöğretim mezunu adaylar arasından 60 KPSS ile zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapılacağı duyurulurken ilana başvuru yapacaklar için formun erişime açıldığı bildirildi.

İlana Kimler Başvurabilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ile Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak kamu personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel ve özel şartları taşıması gerektiği ifade edildi:

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS (B) grubu) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak (Adayların boy ve kilo ölçümü belediyemizce yapılacaktır),

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince tablonun nitelik kısmında belirtilen, itfaiye eri kadrolarına başvuran adaylar için verilen en az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.