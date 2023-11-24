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Devlet Su İşleri, yeni işçi alımı için İŞKUR aracılığıyla başvuruları almaya başladı. İlkokul mezunu olan adaylar, bu fırsatı değerlendirerek başvuruda bulunabilirler. DSİ'nin 20. bölge müdürlüğü kapsamında gerçekleştirilecek alımlar, Kahramanmaraş ili için planlanıyor.

BAŞVURU DETAYLARI VE ŞARTLAR

Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılacak.

İlkokul mezunu olma şartı aranıyor.

Sıhhi tesisatçı pozisyonu için işçi alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular 24 Kasım 2023 tarihinde saat 23:59'a kadar kabul edilecek.

PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI

En az ilkokul mezunu, en fazla lise veya dengi öğretim kurumlarından mezun.

Kuruma atanacak personellerin üç yıl süreyle nakil talebinde bulunmamış olmaları gerekiyor.

Mesleki ve teknik eğitim liselerinin belirtilen bölümlerinden mezun olan adaylar tercih edilecek.

MEB onaylı ustalık belgesine sahip olmak gerekiyor.

20 Kasım 2023 tarihi itibariyle en fazla 35 yaşında olmak.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, İŞKUR kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra detaylı bir sorgulama yapmalı.

Meslek, aranılan pozisyon, beceri, nitelik, öğrenim durumu gibi kriterlere göre ilanlar görüntülenebilecek.

DSİ'nin işçi alım ilanıyla ilgilenen adaylar, başvuru şartlarına ve sürecine dair detaylı bilgilere İŞKUR'un resmi web sitesinden ulaşabilirler.