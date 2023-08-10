Standı ziyaret eden hastalara, gebe okulu sorumlu hemşiresi Nermin Çağlayan tarafından broşür dağıtılarak bilgilendirildi.

Standı ziyaret eden Yerköy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Demir ve İdari Mali Hizmetleri Müdürü Yusuf Özgül, çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Başhekim Demir, “Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla hastanemizde stant kurduk. Gebe okulu sorumlu hemşiresi Nermin Çağlayan tarafından hastalarımıza broşür dağıtılarak bilgilendirildi. Emzirmenin önemini vurgulamak ve annelerin emzirme konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Emzirme, bebeklerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en önemli beslenme şeklidir. Emziren anneler, emzirmeyen annelere göre daha az hastalanırlar ve daha sağlıklı bir yaşam sürerler. Emzirme, anne ve bebek arasındaki bağı güçlendirir ve annelerin psikolojik açıdan daha iyi hissetmelerini sağlar. Emzirmek, bebeklerin ve annelerin sağlığı için çok önemlidir. Emziren anneleri ve babaları bu konuda teşvik ediyoruz” dedi.

İdari Mali Hizmetleri Müdürü Yusuf Özgül ise, “Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla hastanemizde stant kurduk. Emzirmenin önemini vurgulamak ve annelerin emzirme konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Emzirme, bebeklerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en önemli beslenme şeklidir. Emziren anneler, emzirmeyen annelere göre daha az hastalanırlar ve daha sağlıklı bir yaşam sürerler. Emzirme, anne ve bebek arasındaki bağı güçlendirir ve annelerin psikolojik açıdan daha iyi hissetmelerini sağlar. Emzirmek, bebeklerin ve annelerin sağlığı için çok önemlidir. Emziren anneleri ve babaları bu konuda teşvik ediyoruz” dedi. Haber Merkezi