Emrullah Aydın Kimdir?

1971 yılında Erzurum’un Oltu ilçesinde doğan Emrullah Aydın, ilkokul eğitimini Erzurum’da tamamladı. Ortaöğretimini İskenderun İmam Hatip Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümü’nden mezun oldu. Eğitim yönetimi alanındaki ilgisini yüksek lisans eğitimiyle derinleştiren Aydın, Aydın Üniversitesi’nde “Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim” üzerine lisansüstü eğitim aldı.

1995 yılında öğretmenlik mesleğine başlayan Aydın, İstanbul’un farklı ilçelerinde hem öğretmenlik hem de yöneticilik görevlerinde bulundu. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminde çalışmalar yürüttü ve 2014 yılında Bakırköy İlçe Millî Eğitim Müdürü olarak atandı. Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol üstlendi.

Son olarak 9 Ekim 2023 tarihinde Düzce İl Millî Eğitim Müdürü olarak göreve başlayan Aydın, 2025 yılında Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı.

Emrullah Aydın Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü mü?

Bu değişikliğin ardından Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine Düzce İl Millî Eğitim Müdürü Emrullah Aydın getirildi. Yeni atama, Kocaeli eğitim camiasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.