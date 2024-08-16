Erzurum'un Aziziye ilçesinin Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, son günlerde siyasi değişiklikleriyle gündemde. 31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Aziziye Belediye Başkanı olarak seçilen Akpunar, partisinden istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) katıldı.

EMRULLAH AKPUNAR KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Emrullah Akpunar, serbest meslekle uğraşan bir isimdir. Yeniden Refah Partisi'nden Belediye Başkanlığına seçilmeden önce, çeşitli iş kollarında faaliyet göstermiştir. Akpunar’ın yaşı ve doğum yeri hakkında detaylı bilgi mevcut olmamakla birlikte, siyasi kariyerindeki son değişiklikler gündem oluşturmuştur.

EMRULLAH AKPUNAR'IN PARTİ DEĞİŞİKLİĞİ

Emrullah Akpunar, 31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nin adayı olarak Erzurum Aziziye Belediye Başkanı seçilmiştir. Ancak, partisiyle yollarını ayırarak AK Parti'ye geçmiştir. Akpunar, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 23. yıl etkinliğinde, partinin ön saflarında yer almak üzere rozet takma törenine katılmıştır.

Emrullah Akpunar'ın bu parti değişikliği, hem yerel hem de genel siyasette dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.