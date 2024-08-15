Erzurum'un Aziziye ilçesinin Belediye Başkanı Emrullah Akpunar hakkında son günlerde birçok soru gündemde. Özellikle Akpunar'ın hangi partiye geçtiği merak konusu. İşte detaylar…

EMRULLAH AKPUNAR HANGİ PARTİYE GEÇTİ?

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Erzurum Aziziye Belediye Başkanı olarak seçilen Emrullah Akpunar, parti değişikliğine giderek AK Parti'ye katıldı. Bu gelişme, siyasette önemli bir değişimi işaret ediyor. Akpunar, partisiyle olan bağlarını koparıp AK Parti saflarına geçti ve bu süreçte partinin önde gelen isimlerinden biri haline geldi.

EMRULLAH AKPUNAR KİMDİR?

Emrullah Akpunar, yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden Erzurum Aziziye Belediye Başkan adayı olarak gösterilmişti. Ancak, parti içindeki değişimler ve kişisel tercihleri doğrultusunda AK Parti'ye katıldı. Serbest meslekle uğraşan Akpunar, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 23. yıl etkinliğinde, partiye katılan yeni isimlerle birlikte rozet takma törenine katıldı. Bu adım, hem siyasi kariyerinde hem de Erzurum'daki siyasi dengelerde önemli bir değişimi işaret ediyor.

Emrullah Akpunar'ın yaşı ve doğum yeriyle ilgili detaylar ise henüz netlik kazanmamışken, AK Parti'ye geçişiyle ilgili bilgiler kamuoyuna duyuruldu. Akpunar'ın siyasi kariyerindeki bu değişiklik, ilerleyen günlerde nasıl bir etki yaratacak merak konusu olacak.