Emre Yetkin, Burcu Biricik ile olan evliliği ve kişisel yaşamıyla sıkça merak ediliyor. İşte Emre Yetkin'in hayatı…

EMRE YETKİN KİMDİR?

Emre Yetkin, 1983 doğumlu olup, şu anda 38 yaşındadır. Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi ve Özel Evrim Lisesi'nde eğitim gören Yetkin, Kadir Has Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olmuştur. Kariyerine reklamcılık alanında devam eden Yetkin, bir dönem Best FM'de radyoculuk da yapmıştır.

Emre Yetkin, Burcu Biricik ile 2006 yılından beri beraberlik yaşamaktadır ve çift 30 Temmuz 2016'da evlenmiştir. İstanbul'da yaşamlarını sürdüren çift, sıkça magazin gündeminde yer almaktadır. Yetkin, "Bebek sahibi olup, aileyi büyütmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bunu hep istiyoruz ama vaktimiz yok. Dizi ve film olmazsa bir gün aileyi büyüteceğiz" yanıtını vermiştir.

Emre Yetkin, reklamcılık sektöründe tanınan bir isimdir. Çektiği reklam filmleri ve gezgin kişiliği ile bilinen Yetkin, dünyanın dört bir yanında çektiği video ve fotoğraflarla da dikkat çekmektedir.