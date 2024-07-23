Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni atama kararları ile birlikte AFAD Başkanlığı'na Okay Memiş, SGK Başkanlığı'na Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne ise Samet Güneş atandı. Bu atamalar arasında dikkat çeken isimlerden biri de Emre Tayanç oldu. Peki, Emre Tayanç kimdir? İşte Emre Tayanç’ın hayatı ve biyografisi!

Emre Tayanç, askeri kariyerine İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nde başladı ve 1992 yılında Kara Harp Okulu'ndan (KHO) Piyade Teğmen olarak mezun oldu. Mezuniyetinin ardından İstanbul Piyade Okulu'nda eğitim gördü ve sırasıyla Bolu 2. Tugay Komutanlığı, Ankara Kara Harp Okulu, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı, Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı, Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı ve Kırklareli Vize 41. Komando Tugay Komutanlığı gibi önemli görevlerde bulundu.

2020 yılı atama kararnamesi ile Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına atanan Tayanç, askeri kariyerinde birçok önemli görevde bulunarak tecrübe kazandı. Tümgeneral Emre Tayanç, evli ve üç çocuk babası olup, ileri derecede İngilizce bilmektedir.

Emre Tayanç’ın bu kapsamlı ve başarılı kariyeri, askeri alanda kazandığı deneyimlerle birleşerek yeni görevlerinde de etkisini göstermesi bekleniyor.

Bu biyografi, Emre Tayanç hakkında merak edilenleri yanıtlamak ve onun kariyerine dair bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.