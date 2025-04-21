Fenomen Mert Vidinli’nin, girişimci Nikol Başoğlu Kocadağ ile birlikte yaptığı paylaşım, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma konusu haline geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla bazı markalara yönelik boykot çağrısında bulunulmuş, bu çağrının hedefindeki markalardan biri de Espressolab olmuştu. Markadan yapılan “Neden boykot edildiğimizi anlamadık” açıklaması ise kamuoyundaki tartışmaları daha da alevlendirmişti. Bu süreçte bazı siyasilerin markaya destek ziyaretlerinde bulunması da sosyal medyada kutuplaşmalara neden olmuştu.

Söz konusu tartışmalar devam ederken, Mert Vidinli'nin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti. Vidinli, Espressolab şubesinde kahve içerken çekilen ve yanında Nikol Başoğlu Kocadağ’ın da bulunduğu bir fotoğrafı “Kahvemizi içtik” notuyla paylaştı. Bu paylaşım, özellikle boykot çağrılarını destekleyen kullanıcıların tepkisini çekerken, bazı kesimler ise bu durumu bireysel tercih ve özgürlük çerçevesinde değerlendirdi.

Paylaşımın ardından gündeme gelen isimlerden biri olan Nikol Başoğlu Kocadağ, özellikle gastronomi ve girişimcilik alanlarındaki faaliyetleriyle tanınıyor.

NİKOL BAŞOĞLU KOCADAĞ KİMDİR?

Nikol Başoğlu Kocadağ, Koç Lisesi mezunudur. Yükseköğrenimini ise New York’ta yer alan Parsons School of Design’da Çocuk Giyim Moda Tasarımı üzerine tamamlamıştır. İş dünyasında farklı alanlarda girişimleriyle öne çıkan Kocadağ, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli projelerde aktif rol almaktadır.

İŞ HAYATI VE GİRİŞİMCİLİK DENEYİMLERİ

Kocadağ, DRY BOX Healthy Snacks’in yönetici ortağı olarak görev yapmakta; ayrıca Vesderi ve Veskim şirketlerinde de ortaklığı bulunmaktadır. Gastronomi alanında ise Tart Mutfak, Tart Catering ve Nikol Catering gibi markaların kurucusudur. Nabu Hotel, Pizza Emirgan, La Boom ve Mua Gelato gibi projelere food & beverage danışmanı olarak katkı sunmuştur. Bunların yanı sıra Alem Dergisi’nde gurme ve trend yazarlığı da yapmıştır.

ÖZEL HAYATI

Nikol Başoğlu Kocadağ, Espressolab kahve zincirinin sahibi ve aynı zamanda Beşiktaş Asbaşkanı olan Emre Kocadağ ile evlidir.