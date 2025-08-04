Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduğunu belirten Emre Gökdemir'in diplomasına ilişkin sahtecilik iddiaları gündeme geldi.

Sahte Diploma İddiası

Üniversite kayıtlarında adına düzenlenmiş bir diplomaya rastlanmadığı öne sürüldü.

İddiaya göre, Gökdemir söz konusu diplomayla sektörde yıllardır faaliyet yürütüyor ve birçok projeye imza atmış durumda.

Ankara’da faaliyet gösteren büyük bir inşaat şirketinin sahibi olduğu belirtilen Gökdemir’in kamu ihalelerine de katıldığı biliniyor.

Açıklama Yok

Emre Gökdemir cephesinden ise şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Özel Hayatı

Emre Gökdemir’in özel hayatına dair kamuoyunda bir açıklama bulunamıyor.