Emre Fel, 10 Ağustos 1998'de Amasya'nın Taşova ilçesinde doğdu. Şu anda 26 yaşında olan Fel, ilk ve ortaokul eğitimini İzmir ve Taşova'da tamamladı. Lise eğitimine ise annesinin memleketi olan Çorum'un Alaca ilçesinde başladı. Bu dönemde müzikle yoğun bir şekilde ilgilenmeye başlayan Emre Fel, müzik öğretmeninin teşvikiyle gitar dersleri almaya başladı ve ilk şarkısını lise yıllarında yazdı.

Emre Fel, müzik kariyerine 2019 yılında "Yeni Anadolu" adını verdiği 5 şarkıdan oluşan projesi ile adım attı. Anadolu müziğinin izlerini taşıyan eserleriyle tanınan Fel, kısa sürede müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.

Emre Fel'in en bilinen şarkıları arasında "Merhabalar", "Yar Bensiz", "Sen Aslı'dan Da Güzelsin", "Yine Beni Sev", "Bi' Telaşım Var", "Öleceksek Ölürüz" ve "Sevgilim Biz Ayrıldık" bulunmaktadır. Bu eserler, Fel'in müzik kariyerindeki başarısını pekiştiren önemli parçalar olarak öne çıkıyor.