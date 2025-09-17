Türkiye’nin dijital yayıncılık alanında tanınmış isimlerinden biri olan Emre Bozkurt’un hayatı ve ani ölümü gündeme bomba gibi düştü. Hem askeri görevde yer alan bir Uzman Çavuş hem de yüz binlerce takipçiye ulaşan bir yayıncı olarak bilinen Bozkurt, genç yaşta trajik bir şekilde hayata veda etti.

Emre Bozkurt Kimdir?

1989 yılında Ankara’da dünyaya gelen Emre Bozkurt, hayatını hem askeri disiplin hem de dijital yayıncılık üzerine inşa etmiş bir isimdi. Aslen Ankaralı olan Bozkurt, Jandarma’da Uzman Çavuş olarak görev yapıyordu. Bunun yanında 2015 yılında açtığı YouTube kanalı sayesinde kısa sürede büyük bir takipçi sayısına ulaştı.

Özellikle GTA 5, CS:GO ve Assetto Corsa gibi oyunlarla tanınan Bozkurt, YouTube’da 945.000 aboneye ve toplamda 292 milyon izlenmeye ulaştı. Twitch platformunda ise yaklaşık 80.000 takipçisi vardı. Kendisini izleyen kitle, yayınlarındaki samimi tavırlarını, gerçekçi oyun deneyimlerini ve eğlenceli sohbetleri oldukça seviliyordu.

Bozkurt, 2011’de kısa süreli yayın denemeleri yapmış olsa da asıl çıkışını 2015 yılında gerçekleştirdi. Zaman zaman askeri görevlerinin yoğunluğu nedeniyle yayınlarına ara verse de yeniden geri dönerek topluluğunu ayakta tutmayı başaran isimdir.

Emre Bozkurt Neden Öldü?

Emre Bozkurt’un ölümü, 17 Eylül 2025 sabahı Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde evinden çıkıp aracına bindiği sırada, bacanağı Uğur Balkoca tarafından silahla vurularak hayata gözlerini yumdu.

Olayın perde arkasında yaklaşık 10 yıllık bir aile içi husumet olduğu belirtiliyor. Husumetin maddi sorunlardan mı yoksa ailevi anlaşmazlıklardan mı kaynaklandığı henüz netleşmedi.

Saldırgan Uğur Balkoca, olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra aynı silahla intihar etti.

Bozkurt’un ölüm haberi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kendisini yayınlarından tanıyan takipçileri derinden üzüldü.

Emre Bozkurt Kaç Yaşında Öldü?

1989 doğumlu olan Emre Bozkurt, 36 yaşında hayata veda etti. Henüz üretkenliğinin ve popülerliğinin zirvesindeyken gelen bu kayıp hem ailesi hem de sevenleri için büyük bir şok oldu.

Türkiye’de yayıncılık dünyasında ciddi bir iz bırakmış olan Bozkurt’un 36 yaşında vefat etmesi, genç yaşta kaybedilen değerler arasında adına yer verdi.