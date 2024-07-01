Futbol dünyasının önemli isimlerinden biri olan Emre Akbaba kimdir? Emre Akbaba hangi takımda oynuyor? İşte detaylar…

EMRE AKBABA KİMDİR?

Türk futbolcu Emre Akbaba, 4 Ekim 1992 tarihinde Fransa'da doğdu. On numara pozisyonunda oynayan Akbaba, Galatasaray'dan sonra Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'a transfer oldu.

Emre Akbaba, 2012 yılında Türkiye'ye döndü ve futbol kariyerine Antalyaspor altyapısında başladı. Aynı yıl profesyonel futbol hayatına Kahramanmaraş BB'de adım attı. 2013 yılında ise Antalyaspor'a transfer oldu.

Futbol hayatında önemli bir dönüm noktası olan 2013-2014 sezonunda, Emre Akbaba, Alanyaspor'da kiralık olarak forma giydi. Türkiye Kupası'nda ve 2. ve 3. Liglerde başarılı performans sergileyen Akbaba, 2013-14 sezonunda takımının 1. Lig'e yükselmesinde büyük rol oynadı, 16 gol ve 11 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Emre Akbaba, 2023-2024 sezonunda Adana Demirspor forması giyiyordu.

Emre Akbaba, 1.80 cm boyunda ve 73 kilogram ağırlığındadır. 2016 yılında Fransa'da Yasemin İnce ile evlenmiştir.