Eğitiminden görevlerine uzanan bu yolculuk, şimdi kamuoyunun merceği altında. İstanbul doğumlu akademisyen ve eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ihalelerinde usulsüzlük iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Emrah Şener Kimdir?

1978 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Emrah Şener, Türkiye'nin önde gelen ekonomistlerinden biri olarak biliniyordu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Şener, yüksek lisansını London School of Economics’te, doktorasını ise Imperial College London’da matematiksel finans alanında tamamladı. Akademik alandaki başarılarının yanı sıra, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda 2016 yılında Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmişti.

Milyarlarca Liralık Usulsüzlük İddiası

2024 yılının sonunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ihalelerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Emrah Şener hakkında ciddi iddialar ortaya atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kamuya toplamda 100 milyon TL’nin üzerinde zarar verildiği tespit edildi.

Savcılık dosyasına giren bilgilere göre, “Çipli Kart Alımı” ve “TROY için Yazılım Geliştirme” ihalelerinde ciddi ihlaller gerçekleşti. Belgeler ve tanık ifadeleri, bazı ihalelerin rekabet koşulları sağlanmadan, doğrudan belirli firmalara verildiğini ortaya koydu. İhalelerin, resmi olarak yetkili olmayan Enarge adlı bir şirkete, teklif alınmadan verildiği ve bazı durumlarda ürün teslimi gerçekleşmeden ödeme yapıldığı ifade edildi.

Yurtdışına Para Aktarımı

Emrah Şener’in sadece ihalelerle değil, para transferleriyle de soruşturmanın merkezinde yer aldığı belirtiliyor. Boğaziçi Üniversitesi bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisine, herhangi bir ihale süreci olmaksızın 44 milyon TL’nin üzerinde ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca Şener'in kardeşi İbrahim Şener’e 200 bin TL, Singapur merkezli olduğu tespit edilen paravan bir şirkete ise 693 bin 236 Euro transfer edildiği belirlendi.

Akademik Başarı, Bürokratik Güç

Yurt dışında aldığı eğitim ve akademik başarılarıyla tanınan Emrah Şener, uzun yıllar Türkiye'nin ekonomik yapısına yön veren isimlerden biri olarak kabul ediliyordu. Boğaziçi Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak da görev yapan Şener, matematiksel finans alanındaki uzmanlığıyla dikkat çekmişti.

Ancak Şener'in ismi, Merkez Bankası’ndaki görev süresi boyunca yürütülen döviz satış politikaları ve 128 milyar dolar tartışmalarıyla da anılmıştı. 2025 yılı itibarıyla adının karıştığı bu büyük çaplı yolsuzluk operasyonu, Şener’in kariyerindeki en büyük çöküş olarak değerlendiriliyor.