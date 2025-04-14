Ünlü oyuncu ve senarist Emrah Kaman, Yozgat’a yönelik sevgi dolu ifadeleriyle dikkat çekti. Mizahi diliyle tanınan Kaman, hem Yozgat’ta çekilen projeleri hem de şehirle olan bağını samimi sözlerle anlattı. Yozgat Bozok Üniversitesi’nde düzenlenen stand-up gösterisinde öğrencilerle bir araya gelen Kaman, Yozgat’a duyduğu bağlılığı bir kez daha dile getirdi.

Stand-up gösterisi öncesinde ve sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emrah Kaman, Yozgat’ı anlatmanın kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu belirtti. Kaman, “Kaçma Birader” filminin senaryosunu yazarken Yozgat’ı tercih etmelerinin, kente duyduğu sevginin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

“Yozgat’ı anlatmak çok keyifli. Hem Yozgat Bozok Üniversitesi’ni hem de şehrin genel gelişimini görmek beni ziyadesiyle mutlu etti. İnsan, iyi bildiği ve sevdiği yere takılır; bizim Yozgat ile olan ilişkimiz de tam olarak böyle. Çok sayıda Yozgatlı arkadaşım var. Hatta beni Yozgatlı zannedenler bile oluyor. Bu yüzden kendimi yarı Yozgatlı sayıyorum” diyen Kaman, şehirde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yozgat halkının sıcaklığına ve doğasının güzelliğine de değinen başarılı oyuncu, Yozgat’ta çekilen projelere olan ilgisini şu sözlerle dile getirdi: “Yozgat’ın insanı çok içten, doğası ise hayranlık uyandırıyor. ‘Aşk Yozgat’ta Yaşanıyor’ dedik, çünkü burada çektiğimiz filmde bu temayı işledik. Kısmet olursa Yozgat’ta bir film daha çekmek isterim. Yozgat’ı ve Yozgatlıları gerçekten çok seviyorum. En kısa sürede tekrar gelmeyi umut ediyorum.”

Emrah Kaman’ın Yozgat’a dair bu samimi açıklamaları, salondaki izleyicilerden de büyük alkış aldı. Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri, Kaman’ın esprili anlatımıyla keyifli dakikalar geçirirken, sanatçının Yozgat’a duyduğu sevgi dolu sözleri, kentin kültürel değerine katkı sunan bir övgü olarak değerlendirildi.