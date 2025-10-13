Emrah Gülsunar Kimdir?

Emrah Gülsunar, siyaset bilimi ve tarih alanlarında akademik çalışmalarıyla tanınan bir akademisyen ve yazardır. Lisans eğitiminin ardından siyaset bilimi alanına yönelen Gülsunar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde (Mülkiye) yüksek lisans eğitimine başlamış ve bu programı 2014 yılında tamamlamıştır. Akademik kariyerine daha da derinlik kazandırmak amacıyla ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde doktora çalışmalarına devam etmektedir.

2012 yılından bu yana TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında otoriter rejimler, demokrasi kuramları, siyasi düşünce tarihi ve Türkiye'nin modernleşme süreci öne çıkmaktadır.

Gülsunar, yalnızca akademik çalışmalarıyla değil, aynı zamanda sosyal medya paylaşımları, yazıları ve söyleşileriyle de kamuoyunda bilinen bir isimdir. Özellikle Türkiye'deki siyasi gelişmelere dair yorumları, farklı kesimlerde tartışmalara yol açmakta; bu da onun kamuoyunda dikkat çeken bir figür haline gelmesine neden olmaktadır.

2025 yılında sosyal medya üzerinden paylaştığı bir anket nedeniyle bazı çevreler tarafından hedef gösterilmiş ve gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamalarda, söz konusu paylaşımın Türkiye ile değil, Venezuela bağlamında yapıldığını belirtmiştir. Hakkındaki süreç adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasıyla sonuçlanmıştır.

Emrah Gülsunar Nereli, Kaç Yaşında?

1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlköğretim ve lise eğitimini Türkiye'nin köklü askeri okullarından biri olan Işıklar Askeri Lisesi'nde tamamlamıştır. Buradaki eğitiminin ardından sivil akademik hayata yönelmiş ve 2005 yılında başladığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat Bölümünden 2011 yılında mezun olmuştur.

Emrah Gülsunar Neden Gözaltına Alındı?

Gülsunar'ın gözaltına alınmasına, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir anketin yol açtığı değerlendiriliyor. Kendisi, "Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için yardım istemek meşru mudur?" şeklinde bir anket paylaşmış, bu paylaşım bazı çevrelerde tepki toplamıştı.

Tepkilerin artmasının ardından Gülsunar, paylaştığı içeriğin Türkiye ile ilgili olmadığını, Venezuela'daki siyasi gelişmeler ve Nobel ödülü tartışmaları çerçevesinde yapıldığını ifade etti.

Açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bunu zaten tivitin altına yazmıştım ama bilinçli olarak beni tutuklatmaya çalışan bu kötü niyetli trol'ler sebebiyle bir kez daha yazayım: Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım, Türkiye ile ilgili olarak değil. Zaten tivit nesnel bir soru soruyor, tivitin içinde benim fikrim geçmiyor."

Buna rağmen, sosyal medya paylaşımlarının "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" veya "suç işlemeye teşvik" gibi suçlamalar kapsamında değerlendirilebileceği yönünde yorumlar yapılmaktadır. Gözaltı kararının bu çerçevede verildiği düşünülse de, şu ana kadar konuyla ilgili yargı makamlarından yapılmış resmi ve detaylı bir açıklama bulunmamaktadır.