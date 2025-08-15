Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ongun’un yardımcısı olduğu bilinen Bağdatlı’nın yurt dışına çıktığı belirlendi. Polis ekiplerinin adreslerinde yaptığı aramalarda milyonlarca lira bulunduğu öğrenildi. Bu gelişmeler, “Emrah Bağdatlı kimdir, şu an nerede?” sorularını da beraberinde getirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik iki ayrı soruşturma başlattı. Bu soruşturmaların merkezinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile birlikte birçok kişinin ismi geçiyor. Ancak en çok merak edilen isimlerden biri de Emrah Bağdatlı. Gündemi takip eden vatandaşlar, "Emrah Bağdatlı nerede, yurt dışına mı kaçtı?" sorularına yanıt arıyor.

Murat Ongun’un Yardımcısı Gözaltından Kaçtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve organize suçlara ilişkin yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınma kararı bulunan isimlerden biri de Murat Ongun'un yakın çevresinden Emrah Bağdatlı. Polis ekipleri, yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi olarak bilinen Bağdatlı'yı yakalamak için evine gittiğinde ona ulaşamadı. Yapılan araştırmalarda, Bağdatlı'nın firar ettiği ortaya çıktı.

İBB'ye bağlı iştiraklerden Medya A.Ş.'ye 4 Mart tarihinde düzenlenen operasyonda, bazı çalışanların bilgisayarlarına el konulmuştu. Bağdatlı'nın bu operasyondan sadece bir gün sonra İpsala sınır kapısından yurt dışına kaçtığı ve buradan da Amerika'ya gittiği belirlendi.

Firar planını gizlemek için cep telefonunu evde bırakan Bağdatlı'nın bu kaçışının Murat Ongun'un bilgisi dahilinde gerçekleştiği iddia ediliyor. İddialara göre, Bağdatlı kendisine bağlı firmalar aracılığıyla 2022-2024 yılları arasında İBB iştirak şirketleri olan Medya A.Ş., KİPTAŞ ve Kültür A.Ş. üzerinden 60'tan fazla ihale aldı.

Emrah Bağdatlı Kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB soruşturması kapsamında 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Emrah Bağdatlı da bu kararların hedefindeki isimlerden biri. Bağdatlı'nın medya sektöründe faaliyet gösterdiği biliniyor, ancak kamuoyuna açık biyografisi hakkında detaylı bilgi yok