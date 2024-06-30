Emrah Agun'un kim olduğu araştırılıyor. Peki, Emrah Agun kimdir? İşte detaylar…

At yarışlarında bu yıl 98. kez düzenlenen Gazi Koşusu'nu, Emrah Agun'un sahibi olduğu ve jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Dragon Flame" isimli safkan kazandı. Yarışseverlerin büyük ilgi gösterdiği bu prestijli yarışta, Dragon Flame üstün performansıyla dikkat çekti.

Gazi Koşusu, Türkiye'nin en önemli at yarışlarından biri olarak bilinirken, Dragon Flame ve ekibi bu büyük başarıyı kutladı. Emrah Agun ve Akın Sözen'in zaferi, at yarışı camiasında geniş yankı uyandırdı.