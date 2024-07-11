Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından “Türkiye Huzur Uygulaması ve BOZOK-2 Huzur Uygulaması” kapsamında il geneli eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Ekipler nefes aldırmıyor... Yozgat'a ceza yağdı! Ekipler nefes aldırmıyor... Yozgat'a ceza yağdı!

Emniyetten Eş Zamanlı Operasyon2

İl Emniyet Müdürlüğünce 73 ekip ve 328 personelin katılımı ile 10 Temmuz 2024 Çarşamba günü farklı saatlerde yapılan operasyonlarda, 2 bin 261 şahıs ve 19 yabancı şahıs sorgulandı. 2 yoklama kaçağına ise gerekli tebliğin yapıldığı bildirildi. Operasyonlarda 725 araç sorgulandı. 72 umuma açık işyeri denetlenirken 46 park bahçe, 7 metruk bina, 26 okul ve çevresi kontrol edildi.

Emniyetten Eş Zamanlı Operasyon3

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak il merkezi ve ilçelerimizde eş zamanlı olarak; 10 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00-13.00/14.30-17.30/21.00-23.00 saatleri arasında ‘Türkiye Huzur Uygulaması ve BOZOK-2 Huzur Uygulaması’ adı altında 73 ekip ve 328 personelin katılımı ile yapılan uygulamada; 2 bin 261 şahıs, 19 yabancı şahıs sorgulanmış, 2 yoklama kaçağına gerekli tebliğ yapılmış, 725 araç sorgulanmış, 72 umuma açık işyeri denetlenmiş, 46 park bahçe, 7 metruk bina, 26 okul ve çevresi kontrol edilmiştir” denildi.

Muhabir: Hakan Demirbaş