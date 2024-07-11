Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından “Türkiye Huzur Uygulaması ve BOZOK-2 Huzur Uygulaması” kapsamında il geneli eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce 73 ekip ve 328 personelin katılımı ile 10 Temmuz 2024 Çarşamba günü farklı saatlerde yapılan operasyonlarda, 2 bin 261 şahıs ve 19 yabancı şahıs sorgulandı. 2 yoklama kaçağına ise gerekli tebliğin yapıldığı bildirildi. Operasyonlarda 725 araç sorgulandı. 72 umuma açık işyeri denetlenirken 46 park bahçe, 7 metruk bina, 26 okul ve çevresi kontrol edildi.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak il merkezi ve ilçelerimizde eş zamanlı olarak; 10 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00-13.00/14.30-17.30/21.00-23.00 saatleri arasında ‘Türkiye Huzur Uygulaması ve BOZOK-2 Huzur Uygulaması’ adı altında 73 ekip ve 328 personelin katılımı ile yapılan uygulamada; 2 bin 261 şahıs, 19 yabancı şahıs sorgulanmış, 2 yoklama kaçağına gerekli tebliğ yapılmış, 725 araç sorgulanmış, 72 umuma açık işyeri denetlenmiş, 46 park bahçe, 7 metruk bina, 26 okul ve çevresi kontrol edilmiştir” denildi.