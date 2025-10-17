Sinema Sokak’ta gerçekleştirilen uygulamada ekipler, vatandaşların kimlik kontrollerini yaparken aynı zamanda narkotik alan denetiminde bulundu.



Uygulama kapsamında şüpheli görülen kişilere yönelik üst araması ve çevrede narkotik madde araması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemek amacıyla il genelinde narkotik denetimlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.



Ekiplerin il genelinde benzer denetimlerini düzenli aralıklarla sürdüreceği bildirildi.