Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okul ve öğrenci yurtlarının çevresinde güvenliğin sağlanması amacıyla geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Emniyet ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 178 okul ve çevresi ile 119 yurt ve çevresi kontrol edildi. Denetimlerde toplam 5 bin 853 şahıs sorgulanırken, bin 753 araç da incelendi.

Yapılan kontroller sonucunda 1 şahıs hakkında yoklama kaçağı olduğu gerekçesiyle tutanak düzenlendi. Ayrıca trafik kurallarına aykırı davranan 77 araca idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, okul ve yurt çevrelerinde öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak adına denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.