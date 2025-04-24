Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okul ve öğrenci yurtlarının çevresinde güvenliğin sağlanması amacıyla geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Emniyetten Geniş Çaplı Denetim-1

Emniyet ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 178 okul ve çevresi ile 119 yurt ve çevresi kontrol edildi. Denetimlerde toplam 5 bin 853 şahıs sorgulanırken, bin 753 araç da incelendi.

Denetim (2)

Yapılan kontroller sonucunda 1 şahıs hakkında yoklama kaçağı olduğu gerekçesiyle tutanak düzenlendi. Ayrıca trafik kurallarına aykırı davranan 77 araca idari para cezası uygulandı.

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Denetim (1)

Yetkililer, okul ve yurt çevrelerinde öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak adına denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Muhabir: Alpaslan Demir