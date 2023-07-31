Genel Müdürlüğe bağlık ekipler, Mevsimsel koşullara bağlı olarak kırsal kesimlerde tarımsal faaliyetlerde çalışan işçileri taşıyan araçlar ile traktörlerin karayolunda yoğun bir şekilde seyrettiği gözlendiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Trafik güvenliğinin sağlanması, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla 19-20 Temmuz 2023 tarihlerinde ülke genelinde özel denetim gerçekleştirildi.5 bin 209 araç, sürücü denetlendi. 7 sürücünün araçlarda bulundurulması gereken gereçleri bulundurmadığı veya kullanmadığı, 66 sürücünün belgesinin olmadığı, 221 aracın fenni muayenesinin yaptırılmadığı tespit edildi. 103 araç trafikten men edildi.Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülere hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için hız sınırları ile diğer trafik kurallarına uymalarını hatırlatır, denetimlerin devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerini kullanıldı. Haber Merkezi