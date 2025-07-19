Yozgat il merkezi ve 13 ilçede aynı anda yürütülen uygulamada, toplam 65 ekip ve 192 personel görev aldı. Emniyet ekipleri, halkın yoğun bulunduğu bölgelerde kontrollerini sıklaştırarak suç unsurlarının önüne geçmeyi amaçladı.

Uygulama kapsamında bin 920 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 501 araç da kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 24 sürücüye cezai işlem uygulandı. Sürücülere yapılan işlemler arasında trafik kurallarına aykırılıklar yer aldı.

Denetimlerde ayrıca 87 umuma açık işyeri kontrol edildi. Bunun yanında, 16 metruk bina ile 38 park ve bahçe de güvenlik açısından gözden geçirildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür uygulamaların vatandaşın huzuru ve güvenliği için periyodik olarak sürdürüleceğini belirtti. Denetimlerin, kamu düzenini bozan kişi ve olayların önlenmesinde önemli rol oynadığı vurgulandı.