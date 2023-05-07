Emniyet ekipleri ilçelerde, KADES (Kadın Destek), En İyi Narkotik Polisi Anne, UYUMA, Dolandırıcılık, HAYDİ, Kadına EL KAL-KA-MAZ! mottolu broşür ve projelerinin, tanıtımını yaptı.

Polis ekipleri tarafından etkin ve verimli hizmet sunmak amacıyla suçlarla mücadelede vatandaşların desteğini alarak sıkıntılı durumların önüne geçmek, acil durumlarda müdahale sürelerini kısaltmak için teknolojik imkânlar aracılığıyla vatandaş duyarlılığı oluşturmak, olaylara daha seri müdahale imkânı sağlamak amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdürerek vatandaşları bilgilendiriyor.

KADES NEDİR?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır. KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi´ne ulaşabiliyorlar. Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği? Kadın Destek Uygulamasını (KADES)?, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.

HAYDİ NEDİR?

2020 yılında çevre, doğa ve hayvanlara yönelik işlenen suçların engellenmesi, işlendiyse faillerinin yakalanabilmesi amacıyla Emniyet ve Jandarma teşkilatı bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimleri kuruldu.

81 ilde 2 bin 500 personel ve 171 tam donanımlı araç ile çalışmalarını sürdüren bu birimler, çevre, doğa ve hayvanlara yönelik işlenen suçlarla daha etkin mücadele edebilmek ve vatandaşların da bu mücadeleye ortak olabilmesi amacıyla, kısa adı HAYDİ olan Hayvan Durum İzleme Mobil uygulaması hayata geçirildi.

KADINA EL KAL-KA-MAZ NEDİR?

Kadına yönelik şiddet; kadınların maruz kaldıkları fiziksel, cinsel, ekonomik ve psikolojik eylemler olarak karşımıza çıkıyor. Şiddet; yaşam hakkı, eğitim hakkı ve sağlık hakkı gibi temel insan haklarını ihlal ediyor. Kadın, erkek ve çocuk fark etmeksizin hepimiz, insan onuruna yakışır şekilde yaşamayı hak ediyoruz. Her birimiz bir ailenin parçasıyız ve biliyoruz ki güçlü aile, güçlü toplumu inşa eder. Bu toplumu kurabilecek güç, şiddetsiz bir hayatı benimsemekten geçiyor.

EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE NEDİR?

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülmekte olan NARKOLOG Projesi kapsamında 2019 yılında “Hayatının herhangi bir döneminde madde kullandığını” beyan eden 15 bin 328 kişiyle yapılan anket çalışmasında, örneklemin yüzde 89,6’sının, 2020 yılında ise 23 bin 526 kişiden yüzde 91,1’inin annesinin ‘Ev Hanımı’ olduğu görülmüştür. 2019 yılında kendi evinde uyuşturucu kullanan kişilerin yüzde 85,6’sı, 2020 yılında ise yüzde 83,6’sı aileleriyle birlikte yaşamaktadır. Ayrıca kadınlar arasında uyuşturucu kullanım yaygınlığı erkekler ile karşılaştırıldığında çok daha düşük oranlara ulaşılmaktadır. Mevcut bulgular ve annelerin feraseti ile evlatlarına olan sonsuz sevgisi madde kullanımı ile mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesini ve özel bir önem atfedilmesini göstermiştir. Bu sebeple, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU’nun talimatları doğrultusunda 23.10.2020 tarihinde “En İyi Narkotik Polisi; Anne Projesi” başlatılmıştır. Projenin hedef kitlesi, anneler ve anne adayı yetişkinleri kapsamaktadır. Eğitim verilecek annelerin belirlenmesi, eğitim yapılacak fiziki ortamın hazırlanması, gerekli lojistik desteğin (bütçe, araç, ekipman, tanıtıcı materyallerin hazırlanması, ulaşım, ağırlama vb.) sağlanması, Valilik ve Kaymakamlıklarımızca takip edilmektedir. Bilinçlendirme ve farkındalık eğitimine katılacak anneler; belediyeler, muhtarlar, halk eğitim merkezleri, STK’lar, din görevlileri ve okul aile birlikleriyle koordine kurularak belirlenmektedir. Vatandaşlarımızın kendiliğinden başvurarak eğitim talebinde bulunması da mümkündür ancak sayfamızdan sadece kurumsal başvuru alınabilmektedir.

UYUMA PROJESİ NEDİR?

UYUMA projesi, teknolojik imkânlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek suretiyle kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak amacıyla hazırlandı. Bu proje ile uyuşturucu suçlarına daha seri müdahale imkânı sağlanması hedeflenmiştir. Uygulamanın önemli özelliklerinden biri ise bildirim yapanın kimlik bilgilerinin kesinlikle gizli kalması, bildirim yapanın numarasının görünmesi ve soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişiler tarafından kesinlikle bilinmeyecek olmasıdır. Uygulamayı telefonlarına indiren vatandaşlarımız, kişisel bilgilerini sisteme kaydettikten sonra uygulamayı kullanmaya başlayacaktır. Sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaş, uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunacak. Sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbar, bölgeye en yakın ekibe iletilecek. İhbarcının kimliği kesinlikle gizli tutulacaktır. Suçla mücadelede vatandaşlarımız desteği ile bizlere büyük güç vermektedir. Alpaslan Demir