Emniyet Teşkilatı Sendikası, kararı hukuksuz bularak ülke genelinde sendikal eylem kararı aldı.

Emniyet Teşkilatı Sendikası’ndan Oy Birliğiyle Karar

Emniyet Teşkilatı Sendikası, 14 Ekim 2025 tarihinde yaptığı yönetim kurulu toplantısında önemli bir karara imza attı. Genel Başkan İsmail Okumuş başkanlığında toplanan kurul, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün personelin kişisel cep telefonlarına “Yıldız Kurumsal Haberleşme” uygulamasını yükleme zorunluluğuna yönelik sendikal eylem kararı aldı.

Toplantıda alınan karar oy birliğiyle kabul edilirken, sendika yönetimi uygulamanın hukuksuz ve özel hayatın gizliliğini ihlal eder nitelikte olduğunu vurguladı.

“Kişisel Veriler Tehlike Altında”

Yönetim kurulu kararında, emniyet mensuplarının kişisel cihazlarına zorunlu olarak kurumsal uygulama yüklenmesinin özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği, ayrıca kişisel verilerin güvenliğini tehdit ettiği belirtildi.

Karar Metninde Şu İfadeler Yer Aldı:

“Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazılı talimatla, personelin kişisel cep telefonlarına kurumsal uygulama yüklemesi istenmiştir. Ancak bu talimat, çalışanların özel hayatına doğrudan müdahale niteliği taşımaktadır. Bu durum hukuken kabul edilemez.”

Sendika, hiçbir personelin kişisel cihazına zorla uygulama yüklenemeyeceğini belirterek, “Rıza olmadan yapılan her işlem Anayasa’ya aykırıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Hukuki Süreç Başlatılıyor

Sendika yönetimi, “Yıldız Kurumsal Haberleşme” uygulamasının personel üzerinde baskı unsuru olarak kullanılmasına karşı hukuki girişimlerin başlatılacağını duyurdu.

Açıklamada Şu İfadelere Yer Verildi:

“Hiçbir üyemiz, bu uygulamayı yüklemediği gerekçesiyle idari işlem tehdidi altında kalmayacaktır. Gerektiğinde yargı yoluna başvurulacaktır.”

Sendika, personelin anayasal haklarını korumak için hem idari hem de yargısal süreçte mücadele edeceğini vurguladı.

Emniyet mensuplarının kişisel cihazlarına yönelik dijital denetim tartışması hakkında henüz Yozgat’ta yapılmış net bir açıklama bulunmuyor.