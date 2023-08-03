Ekipler tarafından ülke genelinde 43 bin 161 araç denetlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Trafik güvenliğinin sağlanması, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yönelterek usulsüzlük ve suiistimalleri en aza indirmek amacıyla 26-27 Temmuz 2023 tarihlerinde sahte (ikiz) veya standart dışı plaka kullanımına yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Ülke genelinde 43 bin 161 araç denetlendi. 3 bin 909 aracın şasi numaraları fiziki olarak araç içerisinde, cam üzerinde veya motor bölümünde incelendi. 172 araçta standart dışı plaka takıldığı ve kullanıldığı, 56 tescilli aracın plakasız veya plakaları eksik olarak kullanıldığı, 22 araç plakasında tahribat yapmak suretiyle okunurluğunun bozulduğu, 29 araçta plakaların farklı yerlere takıldığı, 3 araçta ikiz (başka araca ait) plaka kullanıldığı, 2 araçta sahte plaka kullanıldığı tespit edildi. 2 çalıntı araç yakalandı. Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülere hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için hız sınırları ile diğer trafik kurallarına uymalarını hatırlatır, denetimlerin devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir