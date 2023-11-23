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Hükümet Konağı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısını kurum personelleri katılım sağladı.

KADES uygulamasının kadınların kullanmasına yönelik üretilen bir uygulama olduğunu belirten emniyet personelleri, KADES uygulamasının telefonlara nasıl indirileceği ve nasıl kullanılacağı konusunda da bilgiler verdi.

KADES NEDİR?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

KADES NE İŞE YARAR?

Kadınların ve çocukların şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz olsun engellemek için kullanıcılara sunulan resmi uygulamaya KADES adı verilir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan KADES acil durumlarda kadınların ilk aklına gelen uygulamalardan birisidir. Son yıllarda kadına şiddet olaylarının artması ile beraber kadınlara yardım etmek için geliştirilmiş bir uygulama olarak bilinmektedir.

Eşinden veya bir başkasından şiddet gören veya şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar akıllı telefonları üzerinden KADES uygulaması ile hızlıca ihbarda bulunabilirler. Bu uygulama ile kadınlar ve çocuklar kötü bir durum ile karşılaşmadan güvenlik güçlerine ulaşabilmektedir.

KADES UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

KADES uygulamasını kullanabilmek için mutlaka telefonlara bu uygulamanın indirilmesi gerekilir. Google Play Store ve Apple Store'dan indirmek mümkündür. TC kimlik numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirilebilir. Bu uygulama bu şekilde aktif hale getirilerek kadına yönelik şiddet durumunda cihaz konum bilgisini açarak bir tuş ile 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşılabilir.

Çağrı merkezine ulaşan kişiler yardım çağrısını yaptığı olay yerine kısa zamanda ekip ve devriyelerin sevk edildiğini görecektir. Ayrıca KADES uygulamasına dokunulması sonrasında telefonlar kapansa bile kullanıcıların sinyalleri takip edilmektedir. Fakat bu uygulamanın indirilmesi mecburisidir. Uygulamayı kullanmak için akıllı telefonlara bu uygulama indirilebilir. İndirildikten sonra uygulamayı kullanmak için internete gerek bulunmamaktadır.