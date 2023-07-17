İl Emniyet müdürlüğü Yozgat geneline vatandaşların huzuru için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Emniyet’ten yapılan açıklamada; “01-15 Temmuz tarihleri arasında 30 bin 355 şahıs sorgulandı, 55 aranan şahıs yakalandı, 19 bin 245 araç sorgulandı, 2 bin 489 araca cezai işlem uygulandı, 494 umuma açık yer denetlendi, 15 şahıs tutuklandı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi, 60 adet fişek ele geçirildi, 790 paket kaçak sigara ele geçirildi” ifadelerine yer verildi. Mustafa Babayiğit