Aydın ilinin yanında 5 ile daha yayılan ve toplam 6 ilde sürdürülen operasyon kapsamında 5'i kamu görevlisi olmak üzere şu an itibariyle 28 kişinin gözaltına alındığı yakalaması bulunan 14 kişinin daha arandığı belirtildi.

Aydın’ın Kuşadası ve Söke ilçe sınırlarında yer alan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Doğanbey Şefliği’nde görevli memurların, milli park arazisinin izinsiz kullanımı ve haksız ihlaline sebebiyet verecek şekilde menfaat sağlayarak çiftçi, arıcı ve hayvancılık ile uğraşan kişilerden rüşvet aldıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı. “Arı operasyonu” adıyla Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Aydın, Muğla, İzmir, Yozgat, Sinop ve Ordu illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 5'i kamu görevlisi 23'ü vatandaş olmak üzere 28 kişi gözaltına alındı. Konu ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen 14 kişinin de firari olduğu ve yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürerken, ifadeler doğrultusunda gözaltı sayısının artabileceği, aynı zamanda savcılığın, zanlıların sorgusu için polise 2 günlük gözaltı süresi verdiği ve bu sürenin de uzayabileceği öğrenildi.

“EMNİYETTEN AÇIKLAMA GELDİ”

Konu ile ilgili Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Söke ilçemiz Dilek Yarımadası Milli Parklar Müdürlüğü Doğanbey Şefliği’nde çalışan bazı kamu görevlilerinin, Milli Park arazisinin izinsiz kullanımı ve haksız ihlaline sebebiyet verecek şekilde, menfaat sağlayarak çiftçilik ve hayvancılık ile uğraşan kişilerden rüşvet aldıkları ve irtikap yaptıkları yönünde Söke Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan soruşturma çerçevesinde Söke merkezli Muğla, İzmir, Yozgat, Sinop ve Ordu illerinde eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Doğanbey Milli Parklar Şefliği’nde kamu görevlisi olarak çalışan U.U., O.D., M.Ö., H.K. ve N.C. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma çerçevesinde firari 14 şüpheli şahsın yakalama çalışmaları da devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.

Bu arada gözaltına alınan kamu görevlilerinin Milli Park'ta şeflik yapan mühendis, koruma görevlisi, orman muhafaza memuru, işçi şoför ve danışman mühendisten oluştuğu öğrenildi. İHA