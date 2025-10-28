Bolu'da bir ilçe emniyet müdürü, üç aylık eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklandı.

Mudurnu'da yaklaşık iki ay önce göreve başlayan İlçe Emniyet Müdürü H.T., üç ay önce evlendiği eşine şiddet uyguladı.

Dört gün önce eşinin şikayet etmesinin ardından H.T., meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

H.T., emniyetteki işlemlerinden sonra Mudurnu Adliyesi'ne sevk edildi.

25 Ekim'de nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haber Merkezi